Снегопад ожидается в Барнауле в ближайшие выходные

Дорожным службам поручили обеспечить готовность техники к работе в условиях снега и гололеда В Барнауле в выходные дни, 12 и 13 октября, ожидается снег, до этого в течение нескольких суток теплая погода будет радовать жителей, сообщает мэрия.
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