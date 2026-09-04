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Фестиваль «Территория возможностей» пройдет в Москве ко Дню города

Фестиваль «Территория возможностей» пройдет в Москве ко Дню города

6 сентября парк 850-летия Москвы примет фестиваль «Территория возможностей», посвященный Дню города. Праздник организуют на площадке проекта «Лето в Москве» в Юго-Восточном административном округе — в Луговом проезде, напротив дома 13.

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