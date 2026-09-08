Politico: похороны Младича с воинскими почестями угрожают пути Сербии в ЕС

На церемонию, которая сопровождалась траурным маршем военного оркестра, пришли тысячи человек. Это явно не способствовало улучшению отношений Белграда и Брюсселя.
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А когда НАТО бомбит мирные города это нормально.а тут оказывается геноцид.