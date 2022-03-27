Popcaketv

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Макс Барских назвал дебилами тех, кто поверил, что он готов выступить в России

Макс Барских назвал дебилами тех, кто поверил, что он готов выступить в России

Макс Барских продолжает навлекать настоящий гнев на россиян. Сначала украинский артист обливал помоями российский шоу-бизнес, потом отказался возвращать деньги поклонникам, купившим билет на его концерт.

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