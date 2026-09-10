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Владимирские новости

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Во Владимире капремонт корпуса Областной больницы за 42,5 млн рублей

Во Владимире капремонт корпуса Областной больницы за 42,5 млн рублей

Ремонт первого корпуса владимирской Областной клинической больницы обойдется в 42,5 млн рублей, работы завершат к 2027 году.

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