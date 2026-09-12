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Царьград

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"Нельзя просто брать и всех уничтожать": Прекратить тотальное истребление скота в Сибири призвал ветврач

"Нельзя просто брать и всех уничтожать": Прекратить тотальное истребление скота в Сибири призвал ветврач

Ветврач Михаил Шеляков призвал прекратить тотальное истребление скота в Сибири: "Нельзя просто брать и всех уничтожать".

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