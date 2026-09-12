"Нельзя просто брать и всех уничтожать": Прекратить тотальное истребление скота в Сибири призвал ветврач

Ветврач Михаил Шеляков призвал прекратить тотальное истребление скота в Сибири: "Нельзя просто брать и всех уничтожать".
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Как же не уничтожать? Жулики и воры во власти получили мзду от латифундистов за уничтожение конкурентов и отрабатывают! А вечный прикрывает делишки «своих» - он их не сдаёт!