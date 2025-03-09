NBC: в США участились случаи вандализма в отношении автомобилей Tesla

За последние несколько недель в США зафиксировали не менее десяти случаев вандализма против электромобилей и собственности компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, сообщает телеканал NBC.
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