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NBC: в США участились случаи вандализма в отношении автомобилей Tesla

NBC: в США участились случаи вандализма в отношении автомобилей Tesla

За последние несколько недель в США зафиксировали не менее десяти случаев вандализма против электромобилей и собственности компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, сообщает телеканал NBC.

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