В России стало меньше операторов связи

Количество операторов связи в России сократилось за последний год на 5%, и это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах, сообщает РБК.
Количество операторов связи в России сократилось за последний год на 5%, и это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах, сообщает РБК.
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