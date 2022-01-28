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В России стало меньше операторов связи

В России стало меньше операторов связи

Количество операторов связи в России сократилось за последний год на 5%, и это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах, сообщает РБК.

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