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Царьград

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Яндекс" внедрил автоматический выбор ИИ моделей в "Алисе AI

Яндекс" внедрил автоматический выбор ИИ моделей в "Алисе AI

Пресс-служба "Яндекса" сообщила, что "Алиса AI" теперь выбирает оптимальную ИИ-модель для каждого запроса без участия пользователя, используя систему роутинга.

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