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Воронежские новости

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Кредиторы потребовали 1,1 млрд рублей от обанкротившегося «Кванта» с заводом в Воронеже

Кредиторы потребовали 1,1 млрд рублей от обанкротившегося «Кванта» с заводом в Воронеже

В сентябре Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявления 11 кредиторов о включении в реестр требований к ООО «Квант» на общую сумму 1,1 млрд рублей.

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