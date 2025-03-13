В крупном городе Приморья назначен новый и. о. главы

В Большом Камне назначен новый исполняющий обязанности главы города, сообщает PRIMPRESS. Новым исполняющим обязанности главы Большого Камня стал Роман Деменев, ранее занимавший должность главы Чугуевского муниципального района (позже округа).
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