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Как не стать жертвой торговли людьми.

Как не стать жертвой торговли людьми.

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или захват людей путем угрозы, силой или применения друг форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контроли .

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