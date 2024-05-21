Иван Ургант и Владимир Позднер уезжают из России на заработки в Европу

Ведущим, которые уже два года сидят без эфиров, предложили выступить в нескольких городах.Известные телеведущие Иван Ургант и Владимир Позднер, которых с 2022 года не показывают на Первом канале, уезжают из России, чтобы начать гастрольный тур по Европе.