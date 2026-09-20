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Царьград

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Казбек Коков отметил День адыгов как символ единства народов России

Казбек Коков отметил День адыгов как символ единства народов России

Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарии, отметил День адыгов (черкесов) 20 сентября, подчеркнув важность единства народов для развития адыгской культуры.

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