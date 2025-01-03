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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУ Современные о...

Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУ Современные о...

Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУСовременные операционные системы, как известно, очень сложны в запуске с точки зрения потребления памяти и места, занимаемого на носителях данных, учитывая очень большое количество функций, которые они имеют, которые часто не используются пользователями.

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