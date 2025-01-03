Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУ Современные о...

Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУСовременные операционные системы, как известно, очень сложны в запуске с точки зрения потребления памяти и места, занимаемого на носителях данных, учитывая очень большое количество функций, которые они имеют, которые часто не используются пользователями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)