Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУ Современные о...

Мастеру оптимизации удалось запустить Windows 11 всего со 184 МБ ОЗУСовременные операционные системы, как известно, очень сложны в запуске с точки зрения потребления памяти и места, занимаемого на носителях данных, учитывая очень большое количество функций, которые они имеют, которые часто не используются пользователями.