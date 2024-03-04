Спасибо знакомой швее за идею. Лоскутки больше не выброшу

После каждого шитья остаются небольшие лоскутки ткани, которые сложно куда-то использовать. Предложим вам интересную задумку, которую легко воплотить в жизнь! Любые цвета, материалы и размеры ткани уйдут в процессе шитья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии