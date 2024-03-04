Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

Спасибо знакомой швее за идею. Лоскутки больше не выброшу

Спасибо знакомой швее за идею. Лоскутки больше не выброшу

После каждого шитья остаются небольшие лоскутки ткани, которые сложно куда-то использовать. Предложим вам интересную задумку, которую легко воплотить в жизнь! Любые цвета, материалы и размеры ткани уйдут в процессе шитья.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Слава РУКОДЕЛЬНИЦАМ!!!👍👍👍👍
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7 час.

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