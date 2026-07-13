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Регионы России

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«Колорадо» подписал контракт с форвардом Фабиано Люсьеллем на сезон 2026/27

«Колорадо» подписал контракт с форвардом Фабиано Люсьеллем на сезон 2026/27

В минувшем сезоне Фабиано выступал за «Провиденс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В составе команды он провёл 57 матчей регулярного чемпионата, набрав 42 очка — 17 заброшенных шайб и 25 результативных передач.

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