Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд на CrowdStrike из-за глобального летнего сбоя Wi...

Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд на CrowdStrike из-за глобального летнего сбоя WindowsАмериканская авиакомпания Delta Air Lines подала иск к разработчику антивирусного программного обеспечения CrowdStrike по поводу масштабного сбоя, произошедшего в июле.
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