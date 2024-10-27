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Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд на CrowdStrike из-за глобального летнего сбоя Wi...

Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд на CrowdStrike из-за глобального летнего сбоя Wi...

Авиакомпания Delta Air Lines подала в суд на CrowdStrike из-за глобального летнего сбоя WindowsАмериканская авиакомпания Delta Air Lines подала иск к разработчику антивирусного программного обеспечения CrowdStrike по поводу масштабного сбоя, произошедшего в июле.

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