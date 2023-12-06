Песков объяснил, почему борт Путина сопровождали истребители. Запад унижен

Пресс-секретарь русского лидера отметил, для чего "борт номер 1" сопровождали истребителями Су-35.В ходе визита президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию его самолёт сопровождали истребители Су-35С.
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