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ВЫЛЕТИТ - НЕ ПОЙМАЕШЬ...

ВЫЛЕТИТ - НЕ ПОЙМАЕШЬ...

Автор: Олег СОЛОВЬЕВ «Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства.

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