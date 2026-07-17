Huawei и Baidu создают первый в Китае открытый стандарт для оптических соединений ИИ-серверов

Компании запустили национальную инициативу OPEN NPO, которая должна ускорить внедрение высокоскоростных оптических интерфейсов для вычислительных кластеровHuawei, Baidu и ещё почти два десятка китайских компаний и организаций объявили о запуске первой в стране инициативы NPO MSA (Multi-Source Agreement) — открытого отраслевого соглашения, которое определит единые технические требования к технологии Near-Packaged Optics (NPO).