iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Huawei и Baidu создают первый в Китае открытый стандарт для оптических соединений ИИ-серверов

Huawei и Baidu создают первый в Китае открытый стандарт для оптических соединений ИИ-серверов

Компании запустили национальную инициативу OPEN NPO, которая должна ускорить внедрение высокоскоростных оптических интерфейсов для вычислительных кластеровHuawei, Baidu и ещё почти два десятка китайских компаний и организаций объявили о запуске первой в стране инициативы NPO MSA (Multi-Source Agreement) — открытого отраслевого соглашения, которое определит единые технические требования к технологии Near-Packaged Optics (NPO).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии