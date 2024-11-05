Тренер "Динамо" Личка объяснил поражение "Локомотиву" нехваткой мастерства

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка после первого матча плей-офф Кубка России против "Локомотива" заявил, что его команда провела хороший первый тайм, не сумев показать столь же яркую игру во второй половине.
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