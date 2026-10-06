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Сегодня и завтра в Красногвардейском районе будут временно отключать свет

Сегодня и завтра в Красногвардейском районе будут временно отключать свет

На линиях работают бригады РЭС, сообщил глава районной администрации Василий Грабован. 6 октября — до 18:00: Восход, Плодородное, Чапаево, Заря, Нахимово, Климово, Мускатное и Невское; 7 октября — с 08:00 до 18.

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