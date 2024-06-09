Минздрав: Каждый четвертый из 80 тысяч зараженных COVID-19 в России находится в больнице

Минздрав сообщил подробности мониторинга измененного коронавируса.Так, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в настоящий момент в стране выявлено свыше 80 тысяч заболевших, 20 тысяч из которых были помещены в больницы.
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