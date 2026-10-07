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17 исторических кадров, которые доказывают, что реальность может выглядеть восхитительнее даже самого смелого вымысла

17 исторических кадров, которые доказывают, что реальность может выглядеть восхитительнее даже самого смелого вымысла

Иногда история скрывается в куда более странных и живых деталях, нежели сухие даты и парадные портреты в учебниках.

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