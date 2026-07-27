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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Потеря Пруцева даже важнее потери Воробьева, сказал мне один из руководителей «Локо». Писарев о хавбеке «Спартака»

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев высказался о кадровых потерях « Локомотива ». В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

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