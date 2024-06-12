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Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию

Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию

Porsche не стоит на месте и активно борется за долю рынка электромобилей. Недавно компания представила обновленный Taycan, который получил множество улучшений, делающих его более конкурентоспособным по сравнению с ветераном рынка – Tesla Model S.

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