Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию

Porsche не стоит на месте и активно борется за долю рынка электромобилей. Недавно компания представила обновленный Taycan, который получил множество улучшений, делающих его более конкурентоспособным по сравнению с ветераном рынка – Tesla Model S.
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