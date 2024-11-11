Пушков: Польша, Великобритания и Франция пытаются создать антитрамповский блок

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша, Великобритания и Франция стремятся сформировать антитрамповский блок для препятствования усилиям американского президента Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии