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Пушков: Польша, Великобритания и Франция пытаются создать антитрамповский блок

Пушков: Польша, Великобритания и Франция пытаются создать антитрамповский блок

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша, Великобритания и Франция стремятся сформировать антитрамповский блок для препятствования усилиям американского президента Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.

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