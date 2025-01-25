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Годподдержкиучастниковсво. Национальноеблюдодлясвоих. Моенациональноеблюдо 2025.

Годподдержкиучастниковсво. Национальноеблюдодлясвоих. Моенациональноеблюдо 2025.

24 января 2025 года в маоу сош с. субханкулово проводился флешмоб “Мое Национальное Блюдо” по приготовлению национальных блюд и изделий в рамках года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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