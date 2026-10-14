Винни Пуху исполняется ровно 100 лет. 14 октября 1926 года в печать вышла детская книжка средней руки английского писателя, которая прославила и его самого, и его сына (от чего оба, впрочем, были не в восторге), но главное — стала одним из самых известных и загадочных когда-либо написанных художественных текстов.