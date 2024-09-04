Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Эритреи

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник встретился с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.