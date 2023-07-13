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Россияне стали чаще задерживаться на работе

Россияне стали чаще задерживаться на работе

Аналитики выяснили, что больше половины россиян стали чаще задерживаться на работе. Каждый четвертый отметил, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю, пишет RT.

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