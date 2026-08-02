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Daily Storm

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В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, еще двое пострадали

В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, еще двое пострадали

Раненую девочку планируют доставить в Ижевск после стабилизации ее состоянияВ Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли три человека, сообщила временно исполняющий обязанности главы республики Ольга Абрамова.

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