Для снижения риска заражения оспой обезьян следует избегать контактов с дикими животными и уже заболевшими людьми, важно соблюдать личную гигиену, в том числе тщательно мыть руки после посещения общественных мест, сообщила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев застрял в пр...
- ЮМ Посла Румынии выз...
- Итальянская оппоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым