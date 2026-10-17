Для снижения риска заражения оспой обезьян следует избегать контактов с дикими животными и уже заболевшими людьми, важно соблюдать личную гигиену, в том числе тщательно мыть руки после посещения общественных мест, сообщила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова.