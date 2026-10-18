Бомба в КХЛ!Воскресенье в КХЛ началось точно не с чашки кофе. «Металлург» официально расстался с Андреем Разиным, а «Сибирь» выставила на драфт отказов одного из лучших игроков в своей истории — Тэйлора Бека.