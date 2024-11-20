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«Будет жить или сдохнет — зависит от вас»: как украинские националисты шантажируют семьи российских военнопленных

«Будет жить или сдохнет — зависит от вас»: как украинские националисты шантажируют семьи российских военнопленных

Украинские боевики вымогают деньги у родственников попавших в плен российских военнослужащих и требуют от них участвовать в незаконных акциях — собирать разведданные о ВС РФ или личную информацию о сотрудниках силовых структур.

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