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В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

В Москву придет комфортное тепло к выходным, воздух будет прогреваться до +27 градусов, при этом до конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла, заявил во вторник, 3 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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