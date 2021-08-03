В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

В Москву придет комфортное тепло к выходным, воздух будет прогреваться до +27 градусов, при этом до конца рабочей недели ожидается 20–25 градусов тепла, заявил во вторник, 3 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.