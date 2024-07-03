Исполняющим обязанности директора МП «Электрический транспорт» (предприятие отвечает за все омские трамваи и троллейбусы) назначен Вадим Филонов.
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Исполняющим обязанности директора МП «Электрический транспорт» (предприятие отвечает за все омские трамваи и троллейбусы) назначен Вадим Филонов.