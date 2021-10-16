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Польша призвала ответить ЕС на «агрессию» России санкциями

Польша призвала ответить ЕС на «агрессию» России санкциями

Польский институт международных исследований призвал Евросоюз учредить очередные антироссийские санкции из-за «агрессивной политики» Москвы, направленной на государства Восточной Европы, в том числе страны ЕС.

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