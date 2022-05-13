«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и перевел серию в 7-й матч. Макдэвид и Кэйн набрали по 3 очка

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и перевел серию в 7-й матч. Макдэвид и Кэйн набрали по 3 очка

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и перевел серию в 7-й матч. «Ойлерс» добились победы над «Кингс» (4:2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3), проходившим в Лос-Анджелесе.

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