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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Доброволец Солома (экс-футболист сборной России): «Мы хотим пробить стену равнодушия»

Сорокавосьмилетний Андрей Соломатин - воспитанник СДЮСШОР московского "Торпедо", чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, серебряный призёр чемпионата России в 1995-м, 1999-м, 2000-м, 2001-м, 2002-м и 2004-м, бронзовый призёр чемпионата России-1998, обладатель Кубка России в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м и 2002-м, обладатель Суперкубка чемпионата России-2004.

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