В Екатеринбурге объявлен аукцион на развитие двух новых территорий

Глава города Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукционаГлава города Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) в районе переулка Шадринского и улицы Блюхера, а также на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта.