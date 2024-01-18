Голый мужчина напал на полицейских у здания генконсульства Греции в Новороссийске

Нанести увечий дебошир никому не успел, стражи правопорядка заковали его в наручники.Неконтролируемый приступ агрессии одолел мужчину после того, как ему отказали в посещении генконсульства Греции в Новороссийске.
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