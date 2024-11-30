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"Кто? Имя! Фамилия! Отчество!": Владимир Соловьёв лютует - Собчак делает мемы

"Кто? Имя! Фамилия! Отчество!": Владимир Соловьёв лютует - Собчак делает мемы

Pavel Kashaev/Globallookpress У журналистки Ксении Собчак непростые отношения со многими коллегами, в том числе и с Владимиром Соловьёвым.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Соловей поёт, а лошадь ржёт...
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6 час.
НК
Наталья Котельникова
Ну как звать собчачку - очень страшный индивидуум, без совести, без чести, без стыда. Опасная тварь, очень опасная тварь, опасная не от ума, опасна из-за своей безнаказанности, для неё нет авторитетов, нет Родины, нет патриотизма, нет идеологии, НИЧЕГО нет. Тварь безнаказанности.
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Два малопривлекательных комедианта
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1 час.

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