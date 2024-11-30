"Кто? Имя! Фамилия! Отчество!": Владимир Соловьёв лютует - Собчак делает мемы

НК

Наталья Котельникова

Ну как звать собчачку - очень страшный индивидуум, без совести, без чести, без стыда. Опасная тварь, очень опасная тварь, опасная не от ума, опасна из-за своей безнаказанности, для неё нет авторитетов, нет Родины, нет патриотизма, нет идеологии, НИЧЕГО нет. Тварь безнаказанности.