Продюсер Толмацкий рассказал о виновных в убийстве музыканта Игоря Талькова

Продюсер Александр Толмацкий, который был свидетелем убийства певца Игоря Талькова в 1991 году, в разговоре с «Известиями» предположил, что в происшествии были виноваты охрана и сам исполнитель, а также следователь, расследовавший в то время это дело.
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