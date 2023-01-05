Надаль прибыл в Мельбурн и начал подготовку к Australian Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль приехал в Мельбурн. Испанец уже провел первую тренировку в рамках подготовки к Australian Open, где ему предстоит защищать титул.
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