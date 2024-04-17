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Власти Златоуста не торопятся расселять дом, растерявший свои балконы

Власти Златоуста не торопятся расселять дом, растерявший свои балконы

Общественники требуют ускорить расселение дома в Златоусте, буквально разваливающийся на части. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом на улице Ковшова, 23 в Златоусте стремительно разрушается.

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