Власти Златоуста не торопятся расселять дом, растерявший свои балконы

Общественники требуют ускорить расселение дома в Златоусте, буквально разваливающийся на части. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом на улице Ковшова, 23 в Златоусте стремительно разрушается.