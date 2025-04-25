Владимир Быстров рассказал, почему в «Спартаке» ненавидели дерби с ЦСКА

Фото: fc-zenit.ru/ Бывший игрок московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в преддверии противостояния «красно-белых» и московского ЦСКА в рамках 26 тура РПЛ рассказал о своих воспоминаниях о московском дерби в его времена.