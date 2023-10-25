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Царьград

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Жителям Самарской области компенсируют плату за электричество

Жителям Самарской области компенсируют плату за электричество

Но не всем.Части жителей Самарской области облегчат траты по коммунальным платежам. Это связано с утверждением изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан".

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