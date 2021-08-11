Панические атаки: инструкция по выживанию

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПанические атаки: инструкция по выживаниюСтрашно, тревожно, воздуха не хватает, сердце, того и гляди, выпрыгнет из груди, в глазах темно, и так тяжело дышать.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖорж Милославский...эта "херь" у меня, уже лет двадцать. Статья подготовлена не профессионально. Так называемая "атака" начинается где-то за одну минуту. Давление резко скачет вверх, ноги и руки - немеют, и по ним идут судороги. Всё перепробовали. Остановились на том, что всегда (и везде) ношу с собой лекарство (каптоприл, - от давления) и фляжку 100 граммовую коньяка. Не раз, уже они мне жизнь спасали. Берегите себя(!).Владимир ПетровУ меня после запоев почти всегда панические атаки. Иду куда надо через силу, через ужас. Знаю, пройдёт.Елена МамоноваУ меня знакомая этим страдает,страшная штукаКомментировать
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