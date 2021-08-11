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Панические атаки: инструкция по выживанию

Панические атаки: инструкция по выживанию

Страшно, тревожно, воздуха не хватает, сердце, того и гляди, выпрыгнет из груди, в глазах темно, и так тяжело дышать.

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Жорж Милославский
...эта "херь" у меня, уже лет двадцать. Статья подготовлена не профессионально. Так называемая "атака" начинается где-то за одну минуту. Давление резко скачет вверх, ноги и руки - немеют, и по ним идут судороги. Всё перепробовали. Остановились на том, что всегда (и везде) ношу с собой лекарство (каптоприл, - от давления) и фляжку 100 граммовую коньяка. Не раз, уже они мне жизнь спасали. Берегите себя(!).
Владимир Петров
У меня после запоев почти всегда панические атаки. Иду куда надо через силу, через ужас. Знаю, пройдёт.
Елена Мамонова
У меня знакомая этим страдает,страшная штука

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